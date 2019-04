A ‘loucura’ que Sandy fez por Fernanda Gentil

Fernanda Gentil recebeu uma bela surpresa de Sandy após a apresentação da peça ‘Sem Cerimônia’ em Campinas, no interior de São Paulo, no último domingo (21). A apresentadora agradecia a presença do público quando a cantora correu para o palco e a abraçou. Fernanda é grande fã de Sandy e as duas foram ao chão, emocionadas.

Nas redes sociais, ela compartilhou o momento com os seguidores. “Preciso de pelo menos 24 horas para colocar em palavras. Amanhã eu volto beijos boa noite”, escreveu.

“Foi incrível, você é sensacional. Só isso”, derreteu-se Sandy nos comentários. Veja o momento inusitado abaixo: