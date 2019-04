Fátima posta foto beijando Túlio e fãs vão à loucura

No último domingo, dia 14, Fátima Bernardes comemorou o dia do beijo, que aconteceu sábado (13), em suas redes sociais. Ela postou uma foto com seu namorado, Túlio Gadêlha, e seus fãs amaram.

No clique, a apresentadora e o deputado estão se beijando em uma cena romântica. Na legenda, ela se declarou: “adoro as fotos dessa viagem. O #diadobeijo é um bom motivo pra esse post.”

A postagem já tem mais de 330 mil curtidas e 3 mil comentários. Entre eles, os seguidores parabenizam o casal. Confira:

