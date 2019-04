Xuxa usa “disfarce” para viver aventura com namorado

Xuxa aproveitou a noite desta sexta-feira (12) para curtir com o namorado Junno Andrade. O casal se aventurou pelas ruas do Rio de Janeiro e andaram de moto “disfarçados” de Penelope Charmosa e Dicky Vigarista. “Sextou”, escreveu o ator em suas redes sociais.

A apresentadora, que acabou de completar 56 anos de idade, está aproveitando a nova fase de sua vida, em que se sente livre para viver novas experiências.

A “rainha dos baixinhos” já vem demonstrando sua liberdade, auto-aceitação com o novo visual e com o envelhecimento. “Eu estou resolvida em todas as minhas fases. Eu estou me acompanhando muito bem”, declarou Xuxa em entrevista ao youtuber Maicon Santini, em março deste ano.

A apresentadora já declarou publicamente, também, sua vontade de dar uma pausa na carreira e de fazer “algo diferente”. “Eu gostaria de fazer alguma coisa, tipo viajar o mundo. Pegar o Junno e viajar por aí, acho que vai ser legal.” Parece que ela já está dando os primeiros passos, não é mesmo?

