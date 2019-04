Cozinha de Marina Ruy Barbosa vira assunto nas redes sociais

Marina Ruy Barbosa impressionou seus fãs ao postar uma foto em seu Instagram posando dentro de sua cozinha, na mansão em que mora com seu marido Xandinho Negrão. O motivo do alvoroço é o tamanho do cômodo.

Os internautas, que não perdem uma oportunidade de criar memes e fazer piadas, lançaram diversos comentários engraçados sobre a cozinha de luxo de Marina.

“Trabalhar muito pra ter a cozinha da Marina Ruy Barbosa. Amém”, escreveu uma fã. “Objetivo dessa encarnação: uma cozinha igual da Marina Ruy Barbosa”, outro brincou. “A colher de madeira eu já tenho. Só falta o resto!”, mais um comentou.

Marina posa em sua cozinha e surpreende fãs com o tamanho do cômodo

O Twitter também foi lugar de brincadeiras sobre o assunto, confira:

Trabalhar muito pra ter a cozinha da Marina Ruy Barbosa. Amém — 🌺 Julia Martino 🇪🇪 (@ejuliamartino_) April 1, 2019

Meu objetivo é ter uma cozinha igual da Marina Ruy Barbosa — Leite_Vencido (@MilkC45) April 2, 2019

Trabalhar muito pra ter uma cozinha igual a da Marina Ruy Barbosa 🙏🏾😅 — Futricas & Fofocas (@futricasefofoca) April 2, 2019

E você, o que achou da cozinha da atriz? 😉

