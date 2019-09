Fátima Bernardes responde se continua amiga de Bonner

O Jornal Nacional completou 50 anos de exibição no último domingo, 1º de setembro. O aniversário do telejornal foi marcado por muita festa e falas emocionantes dos profissionais que passaram por lá. Para comemorar a trajetória do jornalístico, apresentadores e ex-âncoras se uniram em uma festa cheia de reencontros – como o de Fátima Bernardes e William Bonner.

O reencontro do ex-casal foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e levantou a curiosidade sobre qual seria a relação atual entre Fátima e Bonner. Muito foi especulado sobre a possibilidade de Fátima ter evitado Bonner durante a festa.

Pois a apresentadora do ‘Encontro’ afastou os rumores ao comentar o assunto. “É um contato natural de duas pessoas que ficaram amigas depois de 26 anos de casamento”, disse ela ao Diário de Pernambuco.

“Foi bom rever tudo que fiz naquele momento. Trabalhei por 25 anos no jornalismo e, quando saí para fazer o Encontro, perco o contato diário com os colegas da redação. Então, poder rever essas pessoas em um momento de festa é muito bom”, afirmou ainda a apresentadora.

Os 50 anos do Jornal Nacional

Entre os profissionais que formaram a história do JN, estavam Sérgio Chapelin, que formou dupla com Cid Moreira, Alice Maria, uma das criadoras do jornal, e Glória Maria. Entre os apresentadores das últimas gerações, além de Fátima e Bonner, Renata Vasconsellos, Patrícia Poeta, Sandra Annenberg, Cristina Ranzolin e Márcio Bonfim eram alguns dos convidados.

No entanto, não só de ex-jornalistas do JN era formada a festa. Túlio Gadêlha marcou presença ao lado de Fátima, assim como Natasha Dantas, esposa de Bonner, também participou da comemoração.

“Adorei ver a felicidade desse casal [Natasha e Bonner]. Fiquei muito feliz com o carinho que me receberam”, escreveu Ranzolin em foto que compartilhou no Instagram ao lado do casal. A jornalista também publicou um clique com Fátima e Túlio. “Hoje feliz no Encontro com Fátima e com o namorado Túlio Gadêlha”, escreveu.

Cristina Ranzolin tirou fotos com os dois casais: Fátima e Túlio e Bonner e Natasha

Inclusive, Ranzolin formou, ao lado de Márcio Bonfim, a primeira dupla do rodízio de âncoras que o Jornal Nacional iniciou para comemorar os 50 anos de existência. O rodízio acontecerá sempre aos sábados, com representantes dos telejornais locais de todos os Estados e do Distrito Federal.

Leia também: Em despedida, Cauê Fabiano ganha presente de Fátima Bernardes

+ César Tralli e Globo são absolvidos de ação movida por policial militar