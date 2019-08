Em despedida, Cauê Fabiano ganha presente de Fátima Bernardes

Cauê Fabiano ganhou destaque na Globo com as entradas que fazia em alguns programas com o G1 em 1 minuto. Com camisetas descoladas que rendiam memes nas redes sociais, ele se despediu do programa comandado por Fátima Bernardes nesta semana.

Na última terça (28), a apresentadora entregou ao vivo um presente inusitado de despedida para Cauê. Uma camiseta branca, com seu rosto na personagem de Kill Bill com a frase “lute como uma garota”.

Cauê vai substituir Mari Palma, que deixou a emissora. A estreia do repórter no “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, aconteceu nesta quinta (29). “Depois de passar tanta vontade, chegou minha hora. Posso tomar um café da manhã gostoso, não estou mais naquele estúdio frio, os humilhados serão exaltados”, brincou o repórter.

Ana Maria Braga deu boas-vindas ao novo integrante do programa e o agradeceu por estar junto a ela.

Veja o presente:

É hora de dar tchau pro nosso parceiro @Cauefabiano! Boa sorte no seu novo desafio! #Encontro pic.twitter.com/vL4dGlMlDI — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 28, 2019

