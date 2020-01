Fãs enchem Patrícia Abravanel de mimos

No detalhe a roupinha bordade que ganhou

Foto: Divulgação

Na segunda, 9, por exemplo, a apresentadora ganhou delicadas peças bordadas para o enxoval de Pedro, que chegará em setembro. O bebê é fruto do relacionamento da apresentadora com o deputado federal Fábio Faria.

Como de costume, Patricia aproveitou para bater papo e ficar antenada sobre seus fãs. “Amo essa troca de informação, saber das preferências das pessoas e o que pensam! É com elas que aprendo as músicas que estão em alta, as danças e as gírias atuais. É a parte de que mais gosto nas gravações”, diz a filha número 4 de Silvio Santos.