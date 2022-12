Harry & Meghan: trailer e data de estreia são divulgados

O documentário Harry & Meghan estreia na Netflix no dia 8 dezembro. O serviço de streaming acaba de divulgar, além da data, detalhes sobre o polêmico e tão aguardado longa, que traz detalhes íntimos da vida do casal e também momentos que viveram como membros da família real britânica.

“Na série documental exclusiva, o duque e a duquesa de Sussex contam o outro lado de sua história de amor”, diz a sinopse da produção da Netflix. Assista ao trailer:

O documentário será dividido em duas partes: o Volume I estreia no dia 8 de dezembro e traz os três primeiros episódios; os outros três episódios, que compõe o Volume II, estarão na plataforma a partir de 15 de dezembro.

A série explora o relacionamento do casal, do início secreto do namoro aos desafios que os fizeram sentir necessidade de se afastar de suas funções reais. Com depoimentos inéditos de amigos e familiares, além de análises de historiadores sobre o estado atual da Commonwealth e o relacionamento da família real britânica com a imprensa, “a série mostra não só o amor de um casal, mas pinta um quadro claro da nossa sociedade e do modo como tratamos o próximo”.

Assim como no teaser divulgado recentemente, o trailer de Harry & Meghan traz imagens e depoimentos do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle. “Ninguém vê o que acontece por trás de portas fechadas” afirma Harry, quando perguntando sobre o motivo pelo qual quis fazer o documentário.

As fotos apresentadas no vídeo mostram momentos descontraídos do casal: em viagens, com o cachorro da família, Meghan grávida, selfies e também momentos em que estão em trajes de gala em eventos públicos. “Quando tanto está em jogo, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?”, afirma Meghan ao final do teaser divulgado pelo streaming.

O longo é dirigido por Liz Garbus, diretora indicada duas vezes ao Oscar e ganhadora do Emmy. Segundo a revista Variety, o longa apresenta um relato íntimo do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle, além de trazer um acesso sem precedentes aos seus anos tumultuados como membros da família real britânica.