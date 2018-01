Família Lima, do BBB 18, volta a criar polêmica

No BBB, a família Lima, que participa com quatro integrantes no reality show da Globo, criou polêmica mais uma vez.

O episódio aconteceu na terça, 22, mas voltou a ser comentado nas redes sociais nesta sexta (26). O pai, Ayrton, abriu a toalha da filha, Ana Clara, após o banho, para chegar se ela havia colocado calcinha.

A atitude gerou comentários nas redes sociais, com alguns seguidores citando o excesso de intimidade entre a família.

Na primeira festa do BBB, chamou a atenção do público um beijo selinho prolongado entre pai e filha, além de uma cena em que Ayrton aparece deitado sobre a jovem na cama. Parte do público acusou Ayrton de assédio.

O comportamento da família Lima já foi tema de conversa entre os integrantes e o apresentador, Tiago Leifert. Eles negaram o assédio e afirmaram que as atitudes são da cultura familiar.

