Ex de Caio Junqueira, Gisele Itié faz homenagem emocionante ao ator

Caio Junqueira, 42 anos, morreu nesta quarta-feira (23) vítima de um acidente de carro. Ele dirigia o automóvel no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando perdeu o controle do veículo.

A notícia da morte veio após 1 semana de internação no Hospital Miguel Couto. Famosos prestaram condolências ao colega, lamentando a perda.

Um texto, no entanto, emocionou a internet. Gisele Itié, que namorou Caio por 7 meses, publicou uma série de fotos de momentos felizes dos dois e escreveu um texto em homenagem a ele.

“Só queria te abraçar forte e dizer o quanto você é e sempre foi amado por todos nós!”, disse.

Confira abaixo: