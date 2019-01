Ator Caio Junqueira morre no Rio

O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira (23), aos 42 anos, após ser vítima de um acidente de carro no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na semana passada. O intérprete do policial Neto do filme “Tropa de elite” (2007) foi levado para o Hospital Miguel Couto. A Secretaria de Saúde do Rio confirmou a morte.

O ator dirigia aparentemente em alta velocidade quando perdeu o controle do carro e subiu no meio-feio de uma avenida. Ele ficou desacordado e preso nas ferragens do veículo até ser socorrido.

Caio apresentou leve melhora de saúde na última terça (22). Mesmo sedado ele tentou se levantar da cama. A febre havia baixado e os drenos dos pulmões chegaram a ser retirados. O ator passou por cirurgias por causa de fraturas expostas.

Caio Junqueira participou do filme “Tropa de Elite”. Um de seus últimos trabalhos foi na série “O Mecanismo”. O ator também interpretou personagens em novelas como “Milagres de Jesus” (2014), “José do Egito” (2013) e “Ribeirão do Tempo (2010) na Record TV além de “Desejo Proibido” (2008) e “Paraíso Tropical” (2007) na TV Globo.