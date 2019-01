Famosos lamentam a morte de Caio Junqueira

O ator Caio Junqueira faleceu na manhã desta terça (23) aos 42 anos vítima de um acidente de carro. Ele perdeu o controle do veículo que dirigia no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

O artista ficou conhecido por interpretar o personagem Neto no filme ‘Tropa de Elite’. Ele também participou da série ‘O Mecanismo’ e de diversas novelas na Rede Globo e Record TV.

Colegas de trabalho lamentaram a notícia da morte de Caio nas redes sociais. “Inesperado e triste! Mas que Deus te acolha e conforte seus familiares. Fará falta, Caio”, escreveu Fernanda Paes Leme. Veja mais condolências.

Perco mais um querido companheiro de trabalho e grande amigo. #caiojunqueira vou sentir muitas saudades de você. 😔💕 — Bianca Rinaldi (@BiancaRinaldi) January 23, 2019

Caio Junqueira, meu eterno Quidinho… pic.twitter.com/Kd3iDfdQjv — Gloria Perez (@gloriafperez) January 23, 2019