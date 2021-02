Eva Wilma, de 87 anos, tem alta do hospital após 21 dias

Internada com quadro de pneumonia leve desde o dia 10 de janeiro, a atriz Eva Wilma, de 87 anos, já está em casa.

Ela teve alta no domingo, 31, após 21 dias no hospital, sendo nove deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Vila Nova Star, da Rede D’Or, no bairro da Vila Nova Conceição em São Paulo. A informação foi confirmada pelo G1.

Os cuidados intensivos se fizeram necessários por conta da dificuldade respiratória. Durante a internação, a atriz foi submetida a um teste de Covid-19, que deu negativo. Em 2016, a atriz teve embolia pulmonar e ficou no hospital Albert Einstein por três semanas.