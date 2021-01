Laerte tem alta hospitalar e seguirá tratamento da Covid-19 em casa

A cartunista Laerte Coutinho recebeu alta hospitalar e seguirá o tratamento contra a Covid-19 em casa. Ela estava internada no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), em São Paulo, desde o dia 21 de janeiro e chegou a precisar de cuidados especiais na Unidade de Terapia Intensiva. As informações são do boletim médico divulgado neste domingo (31).

“Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), às 10h da manhã deste domingo (31/1), para continuidade do tratamento em regime domiciliar”, informa nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

Diagnóstico e internação

Laerte estava internada desde o dia 21 de janeiro. Na manhã de terça-feira (26), foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Respiratório do instituto, onde passou por tratamento com remédios, suporte ventilatório não invasivo por meio de catéter de oxigênio e fisioterapia respiratória.

Na quinta-feira (28), o instituto informou que Laerte havia deixado a UTI após melhora do quadro clínico e seguido para o quarto, ainda com o mesmo tratamento.

A cartunista havia confirmado o diagnóstico de Covid-19 por meio de seu Twitter pessoal em 22 de janeiro.

Gentes queridas – peguei covid. Tou sob bons cuidados e a evolução está satisfatória.

Fico grata pelas emanações e preocupações! Vocês, máscaras, mãos lavadas e o possível de isolamento … — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) January 22, 2021