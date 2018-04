“Estou me acabando de chorar”, diz Simaria sobre The Voice Kids

Simaria, da dupla sertaneja Simone & Simaria, não conteve a emoção e foi às lágrimas após Eduarda Brasil, de sua equipe, levar o prêmio de campeã do The Voice Kids. “Estou me acabando de chorar gente. Mas é que não tem como… esse The Voice Kids! Obrigada família!”, disse, em seu Instagram. Ela aproveitou o momento para agradecer também Claudia Leitte, Carlinhos Brown e toda a equipe do programa.

A dupla ainda usou sua conta oficial do Instagram para homenagear a pequena vencedora: “Quanta emoção Coleguinhas! Parabéns a nossa passarinha @EduardaBrasilOficial pela conquista, estamos muito orgulhosas em poder ter acompanhado de perto sua evolução durante todo o The Voice Kids. Que inicie uma nova etapa em sua carreira repleta de bençãos e muita música Coleguinha! (…) Quando aceitamos o convite do time de jurados do The Voice Kids, nós sabíamos que não seria fácil, mas jamais imaginaríamos que o tal do fofurômetro iria mexer tanto com nossos sentimentos. Sem dúvidas uma das maiores emoções de 2018″, escreveram.

O prêmio entregue a Eduarda Brasil inclui um contrato com a Universal Music, 250 mil reais e gerenciamento de carreira.