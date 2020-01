‘Espelho da Vida’: o que sabemos sobre os 3 finais possíveis da novela

A primeira cena de ‘Espelho da Vida‘ trazia a jovem Julia Castelo (Vitória Strada) sendo friamente assassinada por seu algoz, supostamente Danilo Breton (Rafael Cardoso). Na verdade isso era um flash do século passado, e na novela viríamos a acompanhar as desventuras da atriz Cris, que tem a habilidade de viajar no tempo e reviver os passos de sua vida passada para descobrir quem havia cometido aquele crime.

Como costuma acontecer em muitos casos de “quem matou?” das novelas, a autora Elizabeth Jhin providenciou vários finais diferentes, para que ninguém da imprensa vazasse o desfecho correto da história. Tivemos acesso às informações sobre os três possíveis assassinos de Julia Castelo, se quiser saber mais sobre eles, saiba que tempos spoilers a seguir!

Segundo a jornalista Carla Bittencourt do jornal Extra, o personagem com maior chance de ser o assassino é Eugênio (Felipe Camargo). Na cena que já foi gravada, o pai possessivo de Julia atira contra Danilo, mas Julia se joga para impedir a morte do amado.

Outros dois finais que também podem aparecer no final de ‘Espelho da Vida’ também foram feitos nos Estúdios Globo. No primeiro, o assassino de Julia Castelo é Gustavo Bruno (João Vicente de Castro). Já no terceiro final gravado, a invejosa Dora (Alinne Moraes) é a assassina da protagonista.

O último capítulo de ‘Espelho da Vida’ vai ao ar no próximo dia 1º de abril, e já estamos na ansiedade para descobrir qual será o final escolhido pela emissora.