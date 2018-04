“Ela é sensível e charmosa”, diz Túlio Gadêlha sobre Fátima Bernardes

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Túlio Gadêlha, 30 anos, falou abertamente sobre sua relação com a jornalista Fátima Bernardes, 55. “Ela sensível, muito humana, culta, inteligente, bonita, charmosa”, disse, rasgando elogios à companheira.

Faz cinco meses que os dois estão juntos. Túlio conta que uma amiga dele que trabalha na Globo o apresentou para Fátima. E que no começo era só amizade, até que ele passou a ver a jornalista com outros olhos.

Desde que começaram o relacionamento, o público conheceu um novo lado de Fátima Bernardes: ela postou fotos românticas nas redes sociais e até se fantasiou no Carnaval. Está curtindo a vida com alegria e leveza.

Túlio, por sua vez, fala que é machismo atribuir à ele a fase atual dela. ” Eu já encontrei ela assim, desse jeito. Realizada profissionalmente, pessoalmente”, disse. Ele também comentou a diferença de idade entre eles. “É uma coisa que preocupa mais as outras pessoas do que a gente. Já tive outras namoradas mais velhas”, revela.

Se há conflito entre suas crenças pessoais e o trabalho de Fátima? Túlio garante que não. “Nunca mudei minhas posições, minha visão de mundo, minhas críticas. Ela continua trabalhando na mesma empresa, seu programa segue com as mesmas pautas. As pessoas é que tendem a achar que ‘ah, mudaram as pautas do programa’ ou ‘o Túlio não fala mais disso'”.

Túlio deve se candidatas a deputado federal em outubro, defendendo, entre outras bandeiras, a democratização da comunicação e o combate ao que chama de oligopólios midiáticos no país.