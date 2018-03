“Minha aventureira”, diz Túlio Gadêlha sobre Fátima Bernardes

O feriado de Páscoa do casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha foi em clima de muito romance. O advogado veio do Recife para passar os dias de folga ao lado da namorada no Rio de Janeiro. Assim, ambos aproveitaram para realizar passeios turísticos pela Cidade Maravilhosa.

#semanasantanoRio #amigos #oia A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Mar 30, 2018 at 9:47pm PDT

Entre os destinos escolhidos pelo casal esteve o passeio pela Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca. Em seu perfil oficial no Instagram, Tulio compartilhou registros feitos no local e cliques cheios de carinhos com Fátima. De quebra, o pernambucano fez um bonito elogio ao estilo de vida da companheira e sobre o relacionamento dos dois: “A gente é feliz assim. Minha aventureira.”

Fátima também compartilhou os momentos que passou ao lado do namorado em seu Instagram. Além disso, a apresentadora contou como pensou em realizar seu primeiro voo de asa delta. “Para tudo tem uma primeira vez. Ainda não. Melhor só ver”, brincou.

