Conheça os novos atores da nova temporada de The Crown

A terceira temporada de The Crown, série inspirada na história da Rainha Elizabeth II e da Família Real, será lançada dia 17 de novembro na Netflix. Como o enredo se passará quase 14 anos depois de onde parou na temporada anterior, o elenco foi quase completamente renovado e conta com nomes de peso, como Helena Bonham Carter, para continuar a contando a história da família.

Se você é fã da série, confira quem serão os atores que continuarão interpretando seus personagens favoritos:

Rainha Elizabeth II

Nesta nova fase da série, a Rainha será interpretada por Olivia Colman, vencedora do Oscar em 2019. A atriz tem olhos castanhos, enquanto a Rainha tem azuis, o que causou um pouco de controvérsia quando foi feito o anúncio de que ela teria o papel. Em um primeiro momento, foi determinado que Olivia usaria lentes de contato, mas os produtores resolveram abandonar a ideia porque isso fazia com que ela parecesse “estar atuando atrás de uma máscara”, segundo informações do The Guardian.

Príncipe Philip

O marido da Rainha, Príncipe Philip, será interpretado pelo ator britânico Tobias Menzies, que ficou famoso por seus papéis em séries de sucesso como Outlander e Game of Thrones.

Camilla Parker Bowles

Para interpretar Camilla, atual esposa do Príncipe Charles, foi escolhida a atriz Emerald Fennell. Em entrevista à Vanity Fair, Emerald disse que foi difícil construir o papel porque há poucas informações disponíveis sobre a juventude de Camilla.

Príncipe Charles

Josh O’Connor foi o ator escolhido para interpretar o filho mais velho da Rainha, Príncipe Charles. A semelhança entre os dois impressiona, principalmente pelas orelhas. Segundo Josh, em entrevista à Press Association, essa característica o incomodou por muito tempo, mas hoje ele agradece por não ter tentado corrigi-las.

Rainha-mãe

Marion Bailey interpretará a versão mais velha da rainha-mãe, que antes era interpretada por Victoria Hamilton. A atriz disse estar muito feliz e que foi um presente receber o papel de uma figura tão fascinante e amada.

Princesa Margaret

A única irmã da Rainha Elizabeth II, Princesa Margaret, agora será interpretada pela premiada Helena Bonham Carter, conhecida por seu trabalho em filmes como Alice no País das Maravilhas e Clube da Luta. Helena disse ao Entertainment Weekly que conheceu a Princesa quando era mais nova. “Ela era bem assustadora”, contou.

Conde de Snowdon

O marido de Margaret, Antony Armstrong-Jones, mais conhecido como Conde Snowdon, será interpretado por Ben Daniels, ator da série House of Cards.

A produtora de The Crown também revelou alguns outros nomes que aparecerão na série a partir da quarta temporada, prevista para 2020. Gillian Anderson, por exemplo, será Margareth Thatcher e Emma Corrin será Lady Di.

