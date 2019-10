A Família Real decidiu curtir um programa que é a cara do final de semana no sábado (5). Juntos, foram assistir a um jogo de futebol entre o Aston Villa, time preferido do príncipe William, e o Norwich City.

A partida foi ótima, 5×1 para a equipe do Aston, mas o show mesmo rolou na arquibancada. O príncipe George esbanjou carisma na torcida e viralizou na internet. Até o perfil oficial do Palácio de Kensington não resistiu e fez um compartilhamento.

Assista: