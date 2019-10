Roteiro de Meghan e Harry na África respeitava horários de amamentação

Meghan Markle e príncipe Harry protagonizaram momentos marcantes durante a tour pelo continente africano. Mas engana-se quem acha que o casal decidiu tudo durante o passeio, viu? Archie, filho de cinco meses dos dois, roubou a cena em seu primeiro compromisso real.

Segundo a Duquesa de Sussex, os horários de amamentação do filho foram pontos importantes na hora de organizar a programação da viagem. Ou seja, além dos compromissos como palestras e eventos, Meghan também preservava o tempo em que amamentava o filho.

Aos repórteres, ela disse: “Estamos indo bem. Eles foram muito gentis comigo, porque tudo se baseia nos horários de alimentação de Archie. Então é um prato cheio”, explicou a integrante da Família Real.

Enquanto Harry estava no Malawi, Angola e Botsuana, Meghan ficou na África do Sul por conta do filho. Inclusive, durante esse período a duquesa compartilhou que estava com saudade do companheiro.

Mesmo com o malabarismo para conciliar as tarefas reais com os familiares, Meghan foi só elogios para a primeira turnê após o nascimento do filho. “Estamos fazendo um trabalho. Vale a pena”, comentou aos jornalistas.

