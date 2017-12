Desde que seu filho, Vittorio, nasceu, há sete anos, o Natal ganhou novo significado na vida da apresentadora Adriane Galisteu, 44 anos. “Ainda adolescente, sofri a perda do meu pai e do meu irmão e, desde então, essa época do ano passou a ser angustiante demais. Até porque meu maior presente na data era sentar em volta da mesa com minha pequena família. Meu filho resgatou o espírito de alegria”, revela.

Leia mais: Eliana compartilha reflexão sobre pausar a vida pelos filhos

Como ela costuma viajar no dia 24 com Vittorio e o marido, Alexandre Iódice, 46 anos, é de praxe comemorarem o Natal antes, no começo do mês. “Meus sogros organizam esse encontro e eu levo minha mãe. Estamos todos juntos sempre que possível”, conta. Além da comilança farta, a árvore (2,50 metros) também não pode faltar no apartamento onde mora, em São Paulo. “É toda decorada com brinquedos, boa parte deles do meu filho. Com a montagem, ele já começa a entrar no clima.”



Leia mais: 18 panetones deliciosos para você saborear no Natal

Na noite de Natal, esteja onde estiver, Adriane contrata um Papai Noel para entregar os presentes. Em troca, devolve a ele um saco de doações com coisas de Vittorio. “Separamos juntos. Digo a ele que outras crianças ficarão felizes em recebê-las”, conta ela. O garoto entrega a cartinha de pedidos para a mãe, que fica de repassá-la. No ano passado, a proposta foi mais prática e inusitada. “Sugeri enviarmos a listinha pelo WhatsApp. Agora ele está na fase de querer presentes lúdicos. Quando ele tinha 2 anos, pediu uma pizza de mussarela e uma bola azul. Achei muito engraçado”, comenta ela, que pretende engravidar do segundo filho muito em breve. Só está esperando terminar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (TV Globo), do qual participa, para retomar a rotina e poder se programar. Fora isso, Adriane apresenta um programa na Rádio Globo, às quartas-feiras, e mantém um canal com vídeos no YouTube, o #galisteusemfiltro.

A paulistana encarou a proposta de CLAUDIA e organizou uma prévia de Natal em estilo tropical no seu apê. Convidou a família e caprichou no vestido. A comida, bem típica, como Adriane gosta, com toques brasileiros, ficou a cargo do bufê Ghee Banqueteria, em São Paulo. “Adicionei aos pratos clássicos os nossos ingredientes. Tem caju na bebida, maracujá na farofa, peixe pintado no cuscuz”, explica Oghan Teixeira.

Leia mais: 33 mesas para você se inspirar e criar uma ceia de Natal inesquecível

O resultado é um cardápio fresco e mais leve do que o convencional. Perfeito para o calorão da estação. A decoração, assinada pela arquiteta de eventos e florista Naná Vitachi, de Campinas (SP), combinou as cores mais usadas no Natal de forma nada óbvia. “Teve até rosa, pink e cobre, paleta que Adriane adora. Ficou bem moderno”, afirma.

Prático com afeto

Na sala de jantar do apartamento, a mesa, usada apenas para ocasiões especiais, acomoda dez pessoas no total. “No dia a dia, almoçamos fora de casa e jantamos na copa”, conta Adriane. Desta vez, a ideia foi colocar todos ali presentes de um lado da mesa e dispor as comidas do outro. “É um bom recurso para quem não tem aparador.”

Diferentemente do que muitos pensam, estar lado a lado não compromete a interação entre as pessoas. Tudo fluiu muito bem”, avalia o banqueteiro. “Acho um jeito prático e moderno de receber”, concorda a anfitriã. Um centro de mesa imponente, com arranjos florais, objetos de decoração, castiçais e porta-velas, tudo montado por Naná Vitachi, divide os espaços.

Leia mais: 15 peças de decoração para renovar as paredes da sua casa

Abaixo, Adriane recebe o carinho da mãe, dona Emma, 75 anos. Enquanto a apresentadora passa a semana gravando no Rio, é ela quem cuida de Vittorio depois da escola. “Eles jantam juntos e o Ale vai buscá-lo no fim do dia. Minha mãe é tudo para mim.”