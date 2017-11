18 panetones deliciosos para você saborear no Natal

A época mais esperada do ano finalmente chegou e, com ela, chega também a comilança. Os tradicionais (ou inusitados) pratos de Natal são dignos da espera de um ano inteiro, afinal, é tempo de celebrar.

E, para completar a ceia, nada melhor do que panetones deliciosos, não é mesmo? Pensando nisso, separamos uma lista de opções de diferentes marcas e sabores para você experimentar!

Amor aos Pedaços

Panettone de bicho de pé com massa lisa, uma bisnaga de recheio do doce, um sache de açúcar cristal e uma espátula plástica (820g por R$ 76,00).

Já o de brigadeiro, também com massa lisa, acompanha uma bisnaga de recheio do doce, um sache de granulado e espátula plástica (830g por R$ 76,00).

Veja mais: Sobremesas para o Natal: 45 receitas irresistíveis

Nutty Bavarian

O panettone com mix das clássicas nuts glaceadas (amêndoa, castanha de caju, noz pecã e amendoim) da marca vem com recheio de doce de leite (500g por R$ 45,00).

E também com gotas de chocolate (mesmo tamanho e preço do anterior).

Strabucks

Disponível em dois tamanhos (130 e 750g, respectivamente R$ 22 e R$ 65), o panettone de caramelo tem gotas de chocolate meio amargo.

O de chocolate trufado também é recheado com gotas de chocolate meio amargo e tem cobertura de chocolate ao leite (com os mesmos tamanhos e preços do anterior).

Tem recheio com gotas de chocolate e doce de leite, ainda é coberto com chocolate ao leite e decorado com o famoso Língua de Gato (1kg por R$ 99,90).

Veja mais: 33 mesas para você se inspirar e criar uma ceia de Natal inesquecível

Lindt

Panettone com gotas, cobertura e flocos de chocolate amargo (900g por R$ 99,90).

Brasil Cacau

É coberto com chocolate ao leite e tem recheio sabor trufa de chocolate (750g por R$ 49,90).

Ofner

De profiteroles, é recheado com os doces de sabor creme de chocolate, tem cobertura de chocolate ao leite e é decorado com mais profiteroles (1kg por R$109,90).

Panettone pão de mel com gotas de chocolate ao leite, massa com especiarias (canela, erva-doce, cravo e um pouco de mel) e cobertura de puro chocolate ao leite (1kg por R$77,30).

Havanna

Feito com o tradicional doce de leite da marca (700g por R$63,90).

Veja mais: Receber em casa: receitas e ideias de decoração para um Natal inesquecível

Nestlé

O mini panettone de chocolate foi feito para ser saboreado quente. Bastam 40 segundos no microondas para um recheio cremoso (250g por R$ 14,90).

Maria Brigadeiro

Panetones artesanais de brigadeiro disponíveis em duas versões: chocolate ao leite (45%cacau) e chocolate intenso (75% cacau). Ambos, de 800g, por R$ 125.

Cacau Show

Panettone bem-casado com recheio de doce de leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com açúcar (700 g por R$ 49,90).

Veja mais: Receitas de panetones, chocotones e minipanetones

Bauducco

O mais tradicional da marca agora vem com pratos de sobremesa colecionáveis. São três modelos diferentes (740g por R$ 31,29).

Outras grandes novidades são os panettones com sabores especiais (com damasco e amêndoas ou de chocolate com frutas vermelhas). Todos com 500g e por R$ 23,19.

Visconti

O panettone sabor trufa da marca vem também com gotas de chocolate ao leite (550g por R$ 15,55).

Confira a degustação que fizemos de alguns dos panettones da lista!