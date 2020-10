Com Covid-19, Jorge Aragão está internado na UTI

Atualizado em 18 out 2020, 16h29 - Publicado em 18 out 2020, 16h25

Por Da Redação - Atualizado em 18 out 2020, 16h29 - Publicado em 18 out 2020, 16h25

O cantor Jorge Aragão está com Covid -19, internado na UTI, desde terça-feira, 13. Eles está no hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, segundo informação da assessoria do hospital, confirmada a veículos de imprensa. O cantor de 71 anos está quadro de pneumonia viral por conta do coronavírus.

Segundo nota do hospital enviada ao UOL, Aragão responde bem ao tratamento mas não há previsão de alta. ” O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento”, diz a nota.