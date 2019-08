Compositor de músicas de Simone e Simaria é preso

O cantor Francisco de Paula Moura, conhecido como Paulynho Paixão, foi preso na madrugada de domingo (11) em Bacabal, no Maranhão. Famoso por já ter atuado como compositor da dupla Simone e Simaria, ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha devido a uma denúncia de agressão feita pela esposa.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher se dirigiu à delegacia da cidade e alegou que o marido teria arremessado uma cadeira em sua direção e a espancado com chutes e socos. Ainda segundo a PM, ela estava com diversos ferimentos na cabeça e o apartamento do hotel onde teria acontecido a agressão estava revirado. Paulynho foi preso em flagrante, mas pagou fiança e responderá ao processo em liberdade, segundo assessoria.

O cantor é conhecido, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, por suas músicas românticas de estilo brega. Ele também já compôs sucessos como “Agora e Sempre” e “Pássaro Noturno”, interpretados por Simone e Simaria.

