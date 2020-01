Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel caiu no samba na noite de sábado (20). Com um vestido provocante e transparente, a japa agitou a quadra da escola no Rio de Janeiro, e mostrou que tem muito gingado.

Henrique Oliveira/AgNews Henrique Oliveira/AgNews

Nem o salto alto foi capaz de atrapalhar a performance da rainha. Além de Vila Isabel, a musa também levará toda sua energia para os Gaviões da Fiel de São Paulo.

