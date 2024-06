Como decorar banheiros pequenos? Especialistas explicam

Não há nada mais trabalhoso do que lidar com o planejamento quando falta espaço, e a missão fica ainda mais difícil quando se trata do banheiro. A boa notícia é que existem truques para decorar banheiros pequenos, garantindo um local bonito, confortável e prático.

“Maximizar o espaço em um banheiro pequeno envolve o uso estratégico de cada centímetro disponível. Isso pode incluir a instalação de prateleiras, a utilização de nichos embutidos nas paredes, escolha de portas de correr e a utilização de ganchos e suportes para pendurar toalhas e outros itens”, coloca a arquiteta Danyela Corrêa. Confira mais dicas a seguir:

Banheiro pequeno: priorize a funcionalidade

Priorize a funcionalidade dentro do banheiro através da instalação de prateleiras ou nichos embutidos nas paredes, que garantem maior aproveitamento do espaço.

“Instale armários acima da pia, prateleiras altas para itens menos usados e cestos organizadores para produtos de higiene pessoal. Também recomendo o uso de organizadores de gavetas para manter tudo em ordem e aproveitar o espaço atrás da porta com ganchos e suportes”, coloca Danyela.

Neste projeto do escritório Danyela Corrêa Arquitetura, o banheiro ganhou dois armários no estilo “nicho”, com espelhos embutidos.

Com isso, a arquiteta diminuiu a área que seria ocupada pelo espaço de armazenamento e dos espelhos caso fossem instalados separadamente, entregando um visual clean mais ainda organizado.

Para mais organização, o escritório ainda projetou gavetas embaixo das pias, havendo diversas oportunidades de armazenamento.

Já neste banheiro, projetado por Cristiane Schiavoni, os armários são localizados embaixo da pia, aproveitando o espaço vertical, feito em tonalidades claras para aumentar a iluminação do cômodo e assim dar uma maior sensação de amplitude.

O charme fica por conta dos nichos embutidos na parede de pedra marrom, que permitem o armazenamento de produtos de uso diário sem deixá-los amontoados na bancada.

Aposte em móveis planejados

Em espaços restritos, é interessante apostar no uso de móveis planejados – ou seja, aqueles que são feitos sob medida!

“Eles são amplamente recomendados para banheiros pequenos. Podem ser projetados para encaixarem perfeitamente no espaço disponível, assim oferecendo armazenamento suficiente sem comprometer a circulação”, explica Danyela.

Ademais, o uso de móveis planejados pode auxiliar na criação de uma estética uniforme, dando ao banheiro uma sensação de amplitude. A arquiteta Cristiane ainda brinca que “não é a gente que tem que se adaptar ao móvel, mas o móvel que tem que se adaptar ao nosso projeto”.

Fuja dos paradigmas

Para Cristiane, a dica essencial para a decoração de banheiros com metragem pequena é fugir dos paradigmas.

Ela recomenda começar o projeto com um bancada com menor profundidade e, também, escolher um cuba que fuja do esperado – com modelos mais inovadores – e que saia da profundidade da bancada.

“Pense em possibilidades para privilegiar a circulação, até porque tem coisas que não serão possíveis de mudar ou retirar, como louças e bacias”, complementa.

No projeto Belenzinho, da Cristiane Schiavoni, a bancada de madeira surpreende com o seu formato de ‘armazém’, oposto aos móveis clássicos que se fundem à parede do cômodo.

A arquiteta também optou por utilizar uma cuba que não está incorporada à bancada, e elas se misturam apenas pela junção do material de madeira com a cor esbranquiçada da cerâmica.

Para dar um charme ainda maior, a torneira foi colocada ao lado.

Banheiro pequeno, cores claras

Está errado quem pensa que as cores estão longe de influenciar a sensação de amplitude de um espaço no lar.

Danyela pontua que cores claras e neutras, como branco, bege, cinza claro e tons pastel refletem mais luz, dando a impressão de estarmos trabalhando com um espaço maior.

“O uso de um esquema monocromático também pode ajudar a criar uma sensação de continuidade e amplitude”, complementa.

Mas, caso você não curta o minimalismo extremo, Cristiane coloca que o contraste de cores também pode ser uma opção para dar um aumento de profundidade ao espaço.

Neste projeto, a arquiteta optou por misturar móveis – como a bancada e o chuveiro – escuros com outros de porcelana, que são complementados pelo piso de madeira, dando ao espaço uma elegância aconchegante.

“Para os pisos, materiais claros e reflexivos, como porcelanato, cerâmica brilhante e mármore, são boas opções. Eles não apenas ajudam a iluminar, como são duráveis e fáceis de higienizar”, coloca Danyela.

Iluminação para banheiros pequenos

“A iluminação é importantíssima em qualquer projeto, mas quando estamos falando de um banheiro, ela é mais ainda. Você precisa de uma luz de trabalho – por exemplo, uma iluminação tipo camarim para iluminar seu rosto na hora da maquiagem ou de fazer a barba”, explica Cristiane.

Faça uma combinação de iluminação geral, difusa, com luzes de teto, e iluminação funcional, como luminárias ao redor do espelho.

E, caso o espaço seja muito reduzido, aposte em iluminação embutida com fitas de LED.

Cristiane ainda acrescenta que a área do box é esquecida por muita gente, mas essa iluminação tem duas funções importantes: trazer aquele conforto de um banho relaxante e permitir que você tenha uma visão plena para ter mais segurança.

Decore com moderação!

Não é de hoje que vemos influenciadores e famosos mostrando suas decorações opulentas nos banheiros, seja com plantas, papéis de parede ou, inclusive, quadros com art pop.

Não é porque estamos lidando com um espaço limitado que o banheiro precisa ficar careta e sem personalidade, mas sempre lembre de priorizar a ergonomia e funcionalidade do espaço.

“Eu sempre sugiro elementos com pouquíssima profundidade ou, também, caso vá colocar prateleiras, que sejam altas – acima da cabeça”, explica a arquiteta Cristiane.

Opte por elementos decorativos que não ocupem muito espaço, como quadros pequenos, vasos de plantas compactas e acessórios funcionais, como saboneteiras e dispensadores elegantes.

“Espelhos são essenciais em banheiros pequenos porque refletem a luz e criam a ilusão de profundidade. Um grande espelho acima da pia ou espelhos de parede inteira podem fazer o banheiro parecer significativamente maior”, diz Danyela.

Traga vida ao banheiro

A incorporação de plantas é uma das favoritas entre decoradores de interiores, e elas ainda fazem sentido para banheiros compactos! “Escolha plantas pequenas que possam ser colocadas em prateleiras, nichos ou penduradas. Suculentas, samambaias e plantas aéreas são ideais. Use vasos de parede ou pendure no teto para economizar espaço no balcão”, finaliza Danyela.

Caso sobre espaço nas prateleiras, não hesite em colocar vasos ou pequenos nichos de organização. Também é interessante instalar um rack organizador na parede para colocar toalhas de banho, rosto e mãos.