Jennifer Aniston adere ao bob com luzes e ganha elogios; veja

Jennifer Aniston decidiu mudar o visual e surgiu com um corte bob com luzes no evento Emmy FYC, da série The Morning Show, da Apple TV+, em Los Angeles, no último domingo (02). A atriz apostou em cabelos mais curtos em um tom loiro, com as pontas dobradas para baixo de um lado e casualmente para fora do outro, além de franja lateral.

Ela compôs o look com um discreto vestido floral de verão. Os fãs aprovaram o novo corte de cabelo, deixando elogios nas redes sociais. “Amei”, “Impressionado”, “Apenas lindo”, escreveram.

Continua após a publicidade

Jennifer Aniston está acostumada que as mudanças em seu cabelo sejam assunto, desde que ficou conhecida ao interpretar Rachel na série “Friends“. Desde 1994, qualquer alteração em seu visual é muito comentada – e copiada.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.