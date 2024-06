Festa junina: 10 looks criativos, modernos e descolados

Junho começou, e as Festas Juninas pipocam pelo Brasil! Está na hora de escolher com qual visual você irá para curtir as comidas e brincadeiras típicas da data nas igrejas e eventos. Veja uma lista de 10 looks criativos, modernos e descolados para arrasar!

Nula manga e transparência

A nula manga vai fazer você se destacar entre os típicos trajes juninos. Pode ser um vestido ou uma blusa decorada com flores no decote e saias – uma quadriculada e uma com transparência por cima, como na imagem.

Saia e top

Com a alternância do clima pelo país, com certeza em algum momento do mês você terá uma festa junina para ir em um dia ou noite quente. Para não passar calor, uma dica é apostar em saia em camadas e top na mesma estampa, que pode ser florida.

Discreta e elegante

Não gosta de chamar a atenção com looks coloridos e chamativos? Se você faz a linha discreta na festa junina, pode optar por este look elegante com uma camisa com quadriculados grandes, e uma das cores sendo a mesma da calça.

Camisão com minissaia e bota

As botas de cano alto são uma boa opção para compor seu look de festa junina. Você pode combina-las com uma camisa longa quadriculada e minissaia jeans. Para causar um efeito de destaque, feche apenas os três primeiros botões.

Chifon colorido Uma única peça pode ser suficiente para você estar linda nas festas juninas. Um vestido de chifon colorido é uma ótima alternativa. Daí é só escolher um sapato aberto e confortável e fazer um penteado simples. Colete e couro Quer ter mais de uma opção de composição do look de festa junina caso esfrie um pouco? Aposte em um conjuntinho de saia e jaqueta em couro com um colete quadriculado de 3 botões. Jardineira Barbie look “Barbie“, com jardineira com babados e estampas florais e uma blusa de manga longa rosa por baixo. Diferente e criativo para a festa junina. As fãs de cores alegres podem montar um, compor baixo. Diferente e criativo para a festa junina.

Flanela xadrez e short de couro sintético

Não abre mão de estilo? Um short preto de couro sintético, com blusa e botas da mesma cor e meia-calça. Uma camisa quadriculada em flanela, bolsa e óculos escuros completam o visual.

Xadrez vermelho ressignificado

Em 2023, viu-se muito nas festas juninas estampas em xadrez vermelho e preto. Calma, não precisa ficar traumatizada abandonando o look este ano: uma boa forma de ressignificá-lo é colocar o xadrez vermelho e preto por todo o look, como fez a cantora Paula Fernandes acima.

Caipira gótica

Já as que gostam de cores mais escuras tem a opção de se destacar na festa junina com um visual com cores góticas, escolhendo roxo, preto e lilás, por exemplo, para compor as peças que se costuma usar nessas ocasiões.

