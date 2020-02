Christiane Torloni emociona o público em filme de Chico Xavier

A atriz interpreta Glória, uma mãe que perdeu o filho

Foto: Divulgação

O filme de Chico Xavier é um sucesso. Com uma bilheteria de 590 mil pessoas no fim de semana de estréia, o filme já arrecadou R$6,2 milhões e conquistou o posto de recorde nacional em espectadores. A atriz Christiane Torloni integra o elenco do longa como Glória, uma mãe que teve seu filho assassinado acidentalmente pelo amigo. O papel, muito intenso, foi um desafio para a atriz, que já sentiu na pele a dor de perder um filho.

Em 1991 a atriz perdeu o filho Guilherme, de 12 anos, em um acidente de carro. Christiane e os gêmeos, Guilherme e Leonardo, estavam em uma caminhonete que caiu de uma ribanceira quando a atriz manobrava o carro. Guilherme morreu na hora.

Depois do acidente, a atriz viajou para Portugal com o filho Leonardo e lá permaneceu por três anos. “Fui para lá ficar quieta, me cuidar e fazer um balanço que não me deixasse com medo da vida. Depois do acidente, que foi uma verdadeira prova de fogo, pois não existe para a mãe um bem maior do que o seu filho, descobri que a vida é efêmera e aprendi a me desapegar de tudo. E para uma atriz o palco é o lugar de maior desapego e amor que pode existir”, revelou a atriz em entrevista a revista Caras.

A tragédia familiar tornou Christiane uma mulher mais forte. Essa força inspirou o autor Manoel Carlos a compor sua Helena de Mulheres Apaixonadas. “Ele disse que eu tinha a coragem necessária ao papel. Isso dá uma incrível sensação de confiança”, disse Christiane na época do lançamento da novela.

Chico Xavier psicografa carta do filho de Glória

Foto: Divulgação

No filme de Daniel Filho, que conta a trajetória do médium mais famosos do Brasil, Christiane e Tony Ramos vivem um casal que procura Chico Xavier após a morte do filho. O médium psicografou uma carta do menino e o caso, real, ficou nacionalmente conhecido por ter sido levado à Justiça em Goiânia (GO). Sua participação no longa fez com que Christiane conhecesse melhor a doutrina espírita. A atriz, que é cristã, já vinha estudando o budismo desde a morte de seu filho. Em entrevista a revista Ana Maria a atriz falou sobre a importância do equilíbrio espiritual: “Ninguém está livre de problemas. Hoje, posso garantir que me conheço bem para identificar minhas quedas. Para obter meu equilíbrio espiritual, costumo andar de bicicleta, praticar ioga e meditar”.