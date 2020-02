Caras & Bocas: Xico desmascara Ivonete e Adenor

As foto comprometedoras darão muitas

dores de cabeça para Ivonete e Adenor

Foto: Rafael França/ Rede Globo

Folgada que só, Ivonete (Suzana Pires) deixa o pequeno Valdemir (Gabriel Kaufmann) na pensão para ficar sozinha em casa com Adenor (Otaviano Costa). Os dois se beijam sem perceber que Xico (a chimpanzé Kheith) registra tudo com sua câmera. Em determinado momento, a traíra admite para seu falso irmão que se sente culpada por enganar o marido.

Vanessa (Sophie Charlotte), que chega mais cedo do restaurante, quase flagra a mãe namorando. A fogosa até sugere que Adenor arrume uma paquerinha para diminuir as desconfianças de Fabiano (Fábio Lago).

Quando vê as fotos feitas por Xico, Lili (Maria Clara Gueiros) chantageia Ivonete, obrigando-a a limpar sua casa de graça. Para piorar a situação, a mentirosa ainda é demitida. Fabiano dá um presente para consolar a esposa, que chora de culpa, deixando o marido desconfiado. Ivonete ameaça contar tudo a ele, mas Adenor a impede. O malandro finge estar namorando Lili , que esquece a bolsa no bar de Gabriel (Malvino Salvador). Jandir (Marcelo Barros) encontra a foto de Ivonete e Adenor na bolsa de Lili e também chantageia Ivonete, obrigando-a a lhe dar um mimo. Gabriel pega a fotografia e mostra para Socorro (Elizabeth Savalla), que o aconselha a desmascarar Ivonete e Adenor. Gabriel assim faz e tenta acalmar Fabiano, acompanhando- o até sua casa quando ele exige satisfações aos dois traidores. Fabiano se descontrola no momento em que a esposa assume seu romance com Adenor e revela que Valdemir é filho do amante, e não dele.

Vanessa chega com o irmão e se depara com a discussão do casal. O garoto fica até bem feliz em saber quem é seu verdadeiro pai, enquanto Vanessa despreza a mãe. Fabiano e a filha saem de casa e são acolhidos por Gabriel. Ivonete fica com Adenor e Valdemir e diz ao amante que ele terá que sustentar a família.