Caras & Bocas: Denis vai para a cadeia

Denis (Marcos Pasquim)

Foto: Rede Globo

Bianca (Isabelle Drummond) invade a abertura da exposição de Denis (Marcos Pasquim) e revela que o primo é um impostor. E ainda manda Xico (Kate) pintar um quadro na frente de todos. Sem saída, Denis assume que apenas assinava as obras do macaco e que foi ele quem falsificou as telas. O bonitão é preso e, com isso, Gabriel (Malvino Salvador) é libertado.

Mas nem tudo são flores. Socorro (Elizabeth Savalla) pede a Ernani (Roney Facchini) que examine o filho e o médico diz que ele está com caxumba. Pior: avisa que Gabriel poderá ficar estéril. Ele se desespera, já que quer ter outro filho com Dafne (Flávia Alessandra).