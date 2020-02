Caminho das Índias: Murilo expulsa Júlia de casa

Legenda Murilo (Caco Ciocler)

Foto: Divulgação Rede Globo

Silvia (Debora Bloch) resolve mexer nas gavetas e no computador de Julinha (Vitória Frate). Tudo para tentar descobrir se a filha está metida em algo perigoso. Mas só consegue arrumar mais confusão. A garota a flagra, as duas brigam e Silvia sai chorando de casa. Tônia (Marjorie Estiano) telefona para Murilo (Caco Ciocler) e conta o que se passou. O executivo, então, chama a enteada para uma conversa, que acaba em guerra. “Não aguento mais ver minha vida mergulhada nesse caos, nessa perturbação que você trouxe pra cá! Isso acabou hoje!”, diz Murilo. Julinha pergunta se ele quer se ver livre dela. “Eu ia adorar”, responde o padrasto. Ela faz a vontade dele. Para desespero de Silvia, que briga feio com o marido.