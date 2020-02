Caminho das Índias: Melissa implora a ajuda de Tônia para tratar Tarso

Legenda Tônia e Tarso

Foto: Divulgação Rede Globo

Tarso (Bruno Gagliasso) tem mais uma crise e, depois de quebrar objetos do quarto, sai vagando pela rua. Melissa (Christiane Torloni) se desespera e, finalmente, admite a doença do filho. Ela procura Tônia (Marjorie Estiano), pede desculpas por tê-la agredido, mas a estudante lhe dá as costas. No dia seguinte, Melissa insiste e Tônia a recebe em casa. “Pelo amor de Deus, me ajuda!”, implora. “Todo mundo, lá em casa, cansou, Tônia! Todo mundo se rendeu! Menos eu… Menos você”. A perua fica tão abalada, que admite esperar um milagre para a cura do filho.