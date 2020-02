Caminho das Índias: Júlia fica frente a frente com o pai

Júliia (Vitória Frate)

Raul se disfarça com roupas de ginástica para ver o pai de longe. No mesmo momento, Ramiro (Humberto Martins) se arruma para dar sua corrida matinal e Tarso (Bruno Gagliasso) tenta impedir a saída dele. O garoto acaba salvando o pai da cilada armada por Beca (Java Mayan) e Júlia (Vitória Frate). Ramiro se atrasa, tentando se desvencilhar do filho, e a turma de Beca sequestra Raul em seu lugar. À noite, Julinha convence o namorado a deixá-la ver o “tio” para que possa lhe dizer algumas verdades. Assim é feito. E, ao dar de cara com o pai, a menina quase cai para trás.