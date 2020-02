Caio Castro: “Estou namorando sim, é só o que posso falar”

Caio Castro e Daniel Rocha com sua namorada, Rafaella Cito

Foto: AgNews

Caio Castro também compareceu na festa de lançamento de “Amor à Vida”, que aconteceu na noite deste sábado (18), em São Paulo, e revelou que está namorando. “Estou namorando sim, é só o que posso falar. Não sei se ela se incomoda com o assédio. Eu nunca perguntei e ela nunca me falou nada”, contou.

Na trama, que estreia nesta segunda-feira (20), Caio viverá o médico Michel, e para isso ele chegou a fazer laboratório para o personagem. “Vi algumas cirurgias durante o laboratório. A ideia de assistir é mais chocante do que quando você está lá. Mas o mais chocante mesmo é o óbito. Cheguei a ver um”, disse.

Quem também compareceu foi o ator Daniel Rocha, que chegou acompanhado pela namorada, a estudante de medicina Rafaella Cito, que contou como o namoro com o ator começou. “Nos conhecemos quando eu estava dando plantão no hospital Miguel Couto. Ele passou um bom tempo lá, conversamos bastante e eu percebi que ele gostou de mim. Ele me pediu o telefone e a gente saiu para jantar. Esse assédio é meio difícil porque eu sou super tímida”, contou ela.