Bruno Gagliasso faz tattoo em homenagem ao filho Bless

Bruno Gagliasso compartilhou com seus seguidores no Instagram sua ida a um estúdio de tatuagem. Lá, ele fez um novo desenho no braço e uma outra tatoo no pescoço – essa em homenagem a Bless, seu segundo filho com Giovanna Ewbank.

Na legenda, o ator escreveu empolgado: “Eu coleciono tatoos! (ele marcou o @ da tatuadora) seu talento na minha pele pra sempre! E vocês, colecionam o que?”.

A arte foi desenhada por Sabrina Conde que, em seu Instagram, mostrou a segunda tatoo que fez em Bruno. Ela postou uma foto que mostra o nome de Bless estampado no pescoço de Bruno. Que homenagem fofa, né?

Dá uma olhada em como ficou:

Bless, de 4 anos, é o segundo filho de Bruno e Gio. Eles adotaram o pequenino na África e apresentaram-no no fim de julho, através de uma publicação no Instagram. Bless nasceu em Malawi, na mesma cidade que Titi, a primeira filha do casal.