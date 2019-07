Xuxa Meneghel é alvo de críticas após foto com app de envelhecimento

Xuxa Meneghel entrou brincadeira do FaceApp e publicou em seu Instagram uma foto sua com o “filtro do envelhecimento“. Assim como diversos outros artistas, a apresentadora mostrou como seria sua versão mais velha, tudo utilizando a tecnologia do aplicativo (saiba como usar).

Xuxa entrou para a brincadeira

Entretanto, Xuxa aproveitou a situação para alfinetar seus haters, que estão sempre criticando a aparência da mãe de Sasha e apontando seu envelhecimento. “Gente… resolvi não fazer mais fotos com filtros…. essa sou eu … pelo menos é assim que muita gente me vê”, ironizou ao compartilhar o resultado.

Eliana, Fernanda Souza, Angélica, Maísa e diversas outras celebridades comentaram a foto da artista em apoio à atitude dela. “Em qualquer tempo e momento sempre linda e maravilhosa”, escreveu Ivete Sangalo. Quem também deixou um comentário fofo foi Junno Andrade, namorado de Xuxa. “Nossa, como você ficou linda velhinha, vou te beijar MUUUUITOOOOO!!!”, escreveu ele.



Entretanto, mesmo com a alfinetada, alguns seguidores despejaram críticas à foto: “É assim que você vai ficar mesmo, não adianta você querer ficar sempre novinha porque não vai ficar. É a realidade da vida Xuxa!!”, escreveu uma. “A Xuxa nem precisa desse app, é só ficar sem maquiagem”, disse outra.

Recentemente, Xuxa tem sofrido com diversos ataques na internet sobre sua aparência. Ela chegou a se pronunciar sobre o assunto, pontuando que muita gente não aceitava que ela estaria envelhecendo. “Não tenho o mesmo corpo nem a voz dos 20 anos. Uma parte do meu público não se conforma com isso”, disse a apresentadora ao jornal O Globo em março deste ano.

