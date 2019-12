Shawn Mendes parece não levar muito jeito para dançar funk. Quem diz isso? As bailarinas de um projeto social do Complexo do Alemão que participaram do show do cantor no último dia 3, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao G1, as jovens contam que, minutos antes de subir no palco, elas ensinaram ao músico a coreografia de um funk carioca.

“Antes de o show começar, ele tinha treinado com a gente e falou assim: ‘Antes da última música, vocês vão subir no palco e vão se apresentar’. Mas, na hora do show, ele foi lá para trás antes da última música para acalmar a gente. Ele falou ‘fica calma, vai dar tudo certo’”, contou Anny Ester Tomaz, de 16 anos.

Ela falou, ainda, que, para acalmar as jovens, Shawn propôs uma dança com as garotas. “Então eu falei: ‘Quer acalmar a gente? É só dançar’. Aí a primeira música que veio na minha cabeça foi da Ludmilla, ‘Invocada’. A gente começou a dançar e depois se apresentou”, completou.

As adolescentes participam do projeto social Na Ponta dos Pés, fundado no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O grupo foi convidado pela equipe do cantor para criar a coreografia de uma música inédita e se apresentar no show do cantor na Jeunesse Arena.

O projeto foi idealizado por Tuany Nascimento, a ganhadora na categoria Cultura do Prêmio CLAUDIA deste ano.

