Após boatos de traição e desculpas, Justin Timberlake é visto de aliança

Parece que o cantor Justin Timberlake, 38, conseguiu o perdão da esposa, a também atriz Jessica Biel, 37, após os boatos de traição que circularam a internet. Justin foi visto caminhando pelas ruas de Nova Orleans, nos Estados Unidos, usando aliança. A atriz também foi vista usando o anel de compromisso.

Fontes ouvidas pela revista People garantem que o casal está trabalhando para resolver o problema juntos. Ao contrário de Justin, Jessica ainda não se manifestou sobre o caso, mas a publicação afirma que ela acredita que, apesar do flagra dos paparazzo, nada aconteceu entre o marido e a colega de elenco.

No começo dessa semana Justin usou sua conta no Instagram para pedir desculpas e esclarecer sobre os vídeos e fotos em que aparece de mãos dadas com a atriz Alisha Wainright, com quem divide cena no filme Palmer. No post, ele escreveu que estava bêbado e lamentava seu comportamento. “Esse não é o exemplo que quero dar para o meu filho. Eu peço desculpas para a minha maravilhosa esposa e família por ter colocado eles por essa situação embaraçosa, e estou focado em ser o melhor marido e pai que eu possa ser’, escreveu. As imagens mostram Justin e Alisha em momentos íntimos em um bar: um paparazzo os filmou a atriz com a mão no joelho do cantor e ele retribuindo o gesto, com um carinho e segurando mão dela.

Justin Timberlake e Jessica Biel estão casados há setem anos e tem um filho de quatro anos, Silas.