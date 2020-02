Avenida Brasil: Lucinda matou a mãe de Carminha

Lucianda matou a mãe de Carminha

Foto: TV Globo/Divulgação

O ciúme de Nilo se justifica. Lucinda teve um caso com Santiago (Juca de Oliveira) no passado. Ela era amante do consertador de brinquedos, que é pai de Carminha.

O ódio da megera contra a mãe do lixão é motivado por uma tragédia. Quando a esposa de Santiago, mãe de Carminha, descobriu que estava sendo traída, ela procurou a rival para matar. Porém, Lucinda levou a melhor e acabou com a vida da pobre mulher. Santiago abafou o crime e Lucinda se livrou da cadeia.