Araguaia: Tudo sobre a festa de lançamento da nova novela das seis

Os protagonistas de Araguaia: Milena Toscano, Murilo Rosa e Cleo Pires

Foto: AgNews

A festa

Com uma ambientação rústica e a presença de muitos famosos, a novela Araguaia foi lançada nesta quinta (23/09/2010), no Moinho Eventos, no bairro da Mooca, em São Paulo. A nova novela das seis, substituta de Escrito nas Estrelas, estreia na próxima segunda e tem a autoria de Walther Negrão. Será a primeira novela da faixa das 18h com transmissão em alta definição.

A decoração do local estava primorosa, com diversas referências à região do Araguaia, suas belezas naturais e sua cultura. Mesas e cadeiras feitas de fibras, itens indígenas e objetos religiosos como relicários usados na Festa do Divino enfeitavam o salão principal.

A comida era uma tentação à parte. Broas de milho, doce de leite, pasteis e outras delícias feitas com ingredientes típicos da região fizeram a alegria dos famosos. Famosos, aliás, não faltaram…

Cleo foi a mais assediada pelos jornalistas. Milena por pouco não passou despercebida

Foto: AgNews

Os famosos

Milena Toscano quase passa despercebida

Milena Toscano mostrou que ainda é um rosto pouco conhecido pela mídia, apesar dos estonteantes olhos verdes, ao entrar quase despercebida na festa. Talvez por causa do cabelo alisado, diferente do que ela usa nas cenas de Araguaia, a jovem demorou a ser reconhecida pelos jornalistas e não provocou tanto alvoroço quanto Cleo Pires, por exemplo. “Estou muito feliz com essa minha primeira protagonista. O trabalho é muito maior, mas a dedicação também. Tenho certeza que a novela vai ser um grande sucesso”, disse a bela.

A queridinha e seu namorado impaciente

Cleo Pires foi a artista mais assediada da noite. Quando a atriz chegou ao local da festa, foi cercada por um batalhão de fotógrafos e jornalistas. Nem artistas consagrados como Edson Celulari e Regina Duarte tiveram tanta atenção. Apesar disso, Cleo não se incomodou nem um pouco com o burburinho a sua volta e estava radiante. “Sou feliz com o meu trabalho, sempre me senti abençoada. Cada um deles é um momento de melhora e quando isso vira um sucesso de público é muito gratificante”, filosofou ela.

Se Cleo estava bem à vontade na festa, o mesmo não se pode dizer de João Vicente Castro, namorado da atriz. O rapaz, que vestia uma camiseta com gola em V a “la Fiuk”, demonstrou impaciência e puxou várias vezes a atriz pela mão para tirá-la de perto dos jornalistas, às vezes até interrompendo uma resposta. Talvez por isso o casal tenha saído às pressas, antes mesmo do fim do clipe com cenas da novela, exibido em um telão.

Regina Duarte era pura simpatia

Regina Duarte esbanjou simpatia e comportou-se como uma verdadeira diva. Atendeu pacientemente a todos os repórteres e tirou fotos com fãs. A atriz lamentou que sua curta participação na novela e comemorou poder voltar a contracenar, mesmo que por uma cena, com Lima Duarte, seu parceiro em “Roque Santeiro”: “É um grande ator! Temos uma química maravilhosa”.

Murilo Rosa mostrou que sabe cavalgar de verdade e Regina Duarte esbanjou simpatia

Foto: AgNews

Tânia Alves e o look errado

Tânia Alves errou na escolha da roupa e estava visivelmente incomodada com o vestido justíssimo. A atriz subia o decote a todo o momento para evitar que ele mostrasse mais do que devia.

Eva Wilma foge dos jornalistas

Enquanto veteranas da televisão como Laura Cardoso e Regina Duarte se mostraram muito receptivas à imprensa, Eva Wilma não estava muito disposta a dar entrevistas. A atriz chegou ao local e, após responder não mais do que duas perguntas, dirigiu-se para um canto mais afastado do salão e lá permaneceu por grande parte do evento.

Mari Rios e o ataque da arraia

Mariana Rios revelou que gravar as cenas na água não foi nada fácil. “O rio estava cheio de arraias e o elenco só podia entrar na água depois que os bombeiros tiravam todas das margens. Uma vez um dos bombeiros se descuidou e deixou passar uma. Eu estava na água e ela passou bem pertinho. Fiquei morrendo de medo”. Cheia de disposição, a atriz se esbaldou na pista de dança, mesmo após a maioria dos famosos já ter ido embora.

Thiago Fragoso será vilão dúbio

Thiago Fragoso foi ao evento acompanhado da mulher, Mariana Vaz, que espera o primeiro filho do casal. O ator já adiantou que seu personagem na trama é bastante dúbio e que ele sofrerá uma transformação ao decorrer da história. Será que mais um vilão vai se tornar mocinho?

A novela

No clipe de mais de trinta minutos exibido durante a festa ficou claro que Araguaia tem uma produção caprichada e será uma novela visualmente linda de se ver. Tanto pelas espetaculares paisagens naturais da região (realçadas pela alta definição da imagem), quanto pelo elenco recheado de beldades: Milena Toscano, Cleo Pires, Murilo Rosa, Mariana Rios, Suzana Pires, Raphael Vianna, entre outros.

Depois do vídeo, cavalos ornamentados entraram por uma das portas e “invadiram” o salão de evento. Em cima de um deles estava o ator Murilo Rosa. Era uma demonstração da cavalhada, tradição goiana que remete aos torneios medievais. Após interpretar tantos personagens de época, Murilo parecia bem confortável em sua montaria.