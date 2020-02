Araguaia: Max fica entre a vida e a morte

Janaína (Suzana Pires) reluta, mas acaba contando a Fred (Raphael Viana) as ameaças que Max (Lima Duarte) fez a ela. O empresário fica uma fera e promete à amada que não deixará a ofensa barata.

Fred, então, vai atrás do pai na fazenda para tirar satisfação. O rapaz revela a Manuela (Milena Toscano) tudo o que aconteceu. Os irmãos se unem e cobram explicação de Max, que, no meio da discussão, começa a passar mal. Os herdeiros tentam avisar Amélia (Julia Lemmertz), mas não conseguem.

Eles levam o fazendeiro para o hospital e se surpreendem ao ver Amélia chegar com Vitor (Thiago Fragoso). Fred questiona a mãe sobre sua proximidade com o rapaz, só que ela disfarça e não responde à pergunta. Ela fica com medo de os filhos descobrirem que ela transou com o ex-genro.