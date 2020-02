Aquele Beijo: Marushka descobre que foi traída por Alberto e pede o divórcio

Maruschka não aceita traição de Alberto e pede o divórcio

Foto: Divulgação – Rede Globo

Maruschka (Marília Pêra) se desespera ao perceber que o marido está cada vez mais distante e ameaça revelar as ilegalidades da Comprare, caso ele queira se separar dela. Mas Alberto (Herson Capri) está mesmo apaixonado por Sarita (Sheron Menezzes).

Alberto fica livre para viver seu amor por Sarita

Foto: Divulgação – Rede Globo

Como prova do seu amor, comunica a Vicente (Ricardo Pereira) que desistiu de construir a loja no terreno do Covil do Bagre. Sincero, chama a esposa para conversar e assume que está apaixonado pela líder comunitária. Maruschka fica revoltada e pede o divórcio a Alberto.

Livre para viver seu grande amor, o empresário, então, vai ao apartamento de Sarita e insiste em falar com ela. A moça faz de tudo para resistir, mas os dois acabam se beijando mais uma vez.