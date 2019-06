Após polêmica, filho de Fábio Assunção faz defesa emocionante do pai

View this post on Instagram

Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo. Infelizmente, hoje digo que já estou acostumado com esse tipo de tratamento e, sendo realista, nunca culpei outros ou ignorei o fato dele ser responsável. Porém, hoje ao acordar fico decepcionado com muitas coisas, e uma delas definitivamente não é meu pai. Sinto ele finalmente feliz de novo, e com a maior certeza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada. @fabioassuncaooficial vc é foda ❤️