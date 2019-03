Rara aparição: filho de Fábio Assunção posa com a namorada

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, postou em seu Instagram uma foto ao lado da namorada, Giovanna Vieira. Publicado no domingo (24), o raro clique é o primeiro do casal, fazendo jus ao comportamento reservado do garoto nas redes sociais, apesar de seus mais de 50 mil seguidores.

A postagem recebeu quase 10 mil curtidas e centenas de elogios aos pombinhos. “Eu amo vocês, meu casal lindo”, escreveu uma amiga. O global Marcello Antony também deixou seu comentário: “Meu garoto!!!!”, escreveu ele.

O adolescente de 16 anos é filho de Fábio e Priscila Borgonovi, com quem o ator foi casado até 2005. Em 2016, pai e filho atuaram juntos no longa Entre Idas e Vindas, do diretor José Eduardo Belmonte. Será que o garoto pretende seguir os passos do pai nas telinhas?

