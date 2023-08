Madonna: 7 momentos marcantes da história da cantora

Seja avó, mãe ou filha, você provavelmente já escutou algum hit dela – afinal, Madonna é considerada a rainha do pop. A cantora que conecta gerações e foi responsável por atualizar a sociedade com produções focadas no empoderamento feminino, nesta quarta-feira (16), completa seus 65 anos de vida e, claro, muito sucesso. Em homenagem a essa estrela da música, separamos alguns momentos mais icônicos de sua carreira.

Quando Madonna canalizou Marilyn Monroe

Em Material Girl, Madonna apresentou uma imagem quase idêntica a Marilyn Monroe, usando diamantes e peles, dançando com um grupo de homens de terno e saindo de uma camionete surrada para ficar com o cara inesperado. Até hoje o momento é relembrado pelos fãs e tido como uma de suas principais performances.

Apoio à comunidade LGBT e luta contra o HIV

Nos anos 1990, o HIV era conhecido como a “doença gay”, termo muito utilizado em manifestações anti-LGBT. Para apoiar a comunidade e levar informação para a população, Madonna contratou dançarinos abertamente gays e criou uma campanha sobre o assunto.

Usando a moda para questionar o tabu da sexualidade feminina

A artista passou a adentrar o território da sexualidade da mulher durante Blond Ambition. Foi nesta turnê que ela vestiu seu emblemático sutiã de cone, desenhado pelo estilista Jean-Paul Gaultier, que influencia cantoras até hoje, de Ariana Grande e Katy Perry até Lady Gaga.

Madonna venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz

Talento e capacidade de criar arte explicam porque Madonna não se limita ao canto, ela vai além e também atua. Embora tivesse feito dezenas de filmes, foi com seu primeiro papel sério e dramático, na adaptação de Andrew Lloyd Weber do musical Evita, que conta a história da primeira dama argentina, Eva Perón, que ela impressionou com sua atuação, vencendo o Globo de Ouro.

A luta para que mulheres pudessem expressar seus desejos



Madonna permaneceu lutando para que mulheres pudessem expressar sua sexualidade abertamente, assim como os homens sempre puderam. Em 1992, o lançamento do CD Erótica e do livro Sex tratava disso, com um conteúdo erótico e ousado, que contava com auto-expressão sexual da artista e sua alter-ego Dita Parlo. Na época, houve um grande debate, que abriu portas para que novos cantores também pudessem retratar a temática.

Vídeo de Justify My Love banido da MTV

O videoclipe de Justify My Love foi o primeiro vídeo de Madonna a ser banido da MTV. A produção apresentava sensualidade, androginia, bissexualidade e sadomasoquismo, uma combinação vista negativamente pela emissora naquele período. Sem as plataformas de compartilhamento que temos hoje com a internet, era esperado que ele fosse esquecido, porém foi divulgado na programação noturna da ABC e vendido em VHS, conquistando o primeiro lugar de vendas na época.

A cantora, inclusive, questionou o banimento, perguntando por qual razão a degradação do sexo feminino e violência contra a mulher eram liberadas pela TV, mas casais de mesmo sexo deveriam ser censurados. Visionária.

O beijo de Madonna e Britney Spears no VMA

Recriar a performance de Like a Virgin no VMA de 1984 com Britney Spears e Christina Aguilera parecia ousado, mas Madonna trouxe um pouco mais para jogo quando beijou Britney. O momento se tornou um dos mais memoráveis da premiação por lançar luz para o público LGBTQIAP+.