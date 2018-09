“Ela gosta de um olho mais forte, sua testa está muito mais definida agora. Mas ainda é ela. Agora que está bronzeada, ela vai experimentar diferentes tons, vai usar cores mais quentes. Mas ela não se afasta muito de sua técnica, ela é muito metódica com sua rotina”, revelou.

Leia mais: As cores de cabelo que vão bombar na temporada Primavera/Verão 2019

Make de Meghan Markle no casamento

O expert também compartilhou as técnicas que usadas do dia do casamento real. “Ela tem uma pele ótima, e eu tive que lidar com diversas situações: luz natural, a luz da igreja, com o fato de ela estar sendo televisionada e depois com a procissão da carruagem. Ela não poderia ter uma tonelada de produtos no rosto, porque ficaria diferente em cada variável. Então, no caso dela, menos é mais. Era literalmente cuidado com a pele e um pouco de base corretiva.”