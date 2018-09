Simaria volta a passar mal e Simone anuncia pausa nos trabalhos da dupla

Simone Mendes anunciou que uma pausa nos trabalhos que realiza com a irmã, a cantora Simaria Mendes, deve sofrer uma pausa. A interrupção nas atividades das sertanejas acontece porque Simaria voltou a passar mal.

O aviso foi dado no último sábado (15) por Simone, durante show em Santa Catarina. Na ocasião, a cantora se apresentou sozinha e avisou aos fãs que a pausa iniciaria já neste domino (16).

“Ela começou a passar muito mal. Nesse momento, ela se encontra fazendo novos exames por conta da doença dela. E por esse motivo, amanhã, domingo, vamos dar uma pausa nos nossos trabalhos, a espera de concluir o tratamento da Simaria”, disse Simone a plateia.

Em 17 de abril, Simaria foi diagnosticada com uma doença pouco comum chamada tuberculose ganglionar. A maioria das pessoas conhecem a tuberculose pulmonar, que afeta os pulmões, por ser uma das formas mais comuns da doença infecciosa. No entanto, ela pode afetar qualquer órgão do corpo, uma vez que a bactéria chamada bacilo de Koch é capaz de entrar na corrente sanguínea com facilidade.

Leia mais: Não podia nem pegar meu filho no colo, diz Simaria sobre sua doença