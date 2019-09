Como usar espadrilhas: as favoritas de Meghan em viagem à Africa do Sul

Não é novidade que Meghan Markle é um ícone fashion. Os looks que a duquesa de Sussex usa em eventos sempre fazem sucesso entre o público e viram itens desejados. Durante viagem oficial à África do Sul, uma peça em questão chamou bastante atenção e foi usada mais de uma vez por Meghan. Trata-se de uma espadrilha com amarração preta.

Usada em diferentes looks, a duquesa criou duas maneiras de usar a sandália. Na primeira ocasião, em visita a Nyanga. foi escolhido um vestido midi preto e branco. Já durante visita ao Museu do Distrito 6, em Cape Town, Meghan usou um vestido midi azul. Para tentar reproduzir o visual escolhido pela duquesa, você consegue achar peças bem parecidas em lojas brasileiras.

Meghan Markle combina de duas formas diferentes a espadrilha preta com amarração

E, evidentemente, também podemos montar nossos próprios looks usando espadrilhas! Para te ajudar, a equipe de CLAUDIA fez uma seleção com diferentes formas de usar a sandália, combinada a vestidos longos, curtos, com calça, com saia, sem salto, com salto… Confira algumas escolhas a seguir!

Vestido

Longo, curto ou midi, vestido é, geralmente, uma ótima opção para ser usada com as espadrilhas. Sem falar que é a cara da primavera e do verão – e, pelo visto, uma das combinações favoritas de Meghan.

Espadrilha com vestido

Espadrilha com vestido

Calça jeans

As sandálias também podem ser usadas com calça jeans, complementando um look casual para dias nem tão frios e nem tão quentes – bem característicos da meia-estação, que começou no Brasil nesta semana, com a chegada da primavera.

Espadrilha com calça jeans

Espadrilha com calça jeans

Saia

Na meia-estação ou em dias de calor, as espadrilhas também são ótimas com saias. Se combinadas com uma terceira peça (como um blazer ou um quimono) servem para afastar o frio dos fins de tarde ou de ambientes fechados com ar-condicionado potente.

Espadrilha com saia

Espadrilha com saia

Espadrilha sem salto

Para quem não é fã de salto plataforma, há também a opção de usar espadrilhas sem salto. Assim como as mais altas, essa versão também combina com vestidos e saias. O diferencial delas é que podem servir também para os looks de praia, adicionando uma dose de sofisticação.

Espadrilha sem salto

Espadrilha sem salto

Tenha em casa

A equipe de CLAUDIA também montou uma vitrine com diferentes sandálias espadrilhas para você ter em casa. Confira:

A equipe de CLAUDIA selecionou espadrilhas para você ter em casa!

Scarpin espadrille marsala com salto e corda, Amaro, R$ 139,90* Sandália espadrille preta, Santa Lolla, R$ 134,99* Espadrille plataforma em suede com amarração preto, C&A, R$ 149,99* Sandália espadrille de couro verde, Amaro, R$ 129,90* Flat espadrille caramelo, Schutz, R$ 350*

*Preços consultados no dia 25 de setembro de 2019

